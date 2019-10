La formazione del Torino che sabato affronterà la Juventus sarà molto diversa da quella vista in campo all'Olimpico contro la Lazio. Tra le novità ci sarà Cristian Ansaldi, lasciato a riposto nella trasferta romana ma certamente in campo nel derby.



Ansaldi finora è stato uno dei migliori giocatori del Torino in questo avvio di campionato, Mazzarri lo stima e contro la Juventus tornerà a schierarlo titolare. A lasciargli il posto in campo sarà Lorenzo De Silvestri.