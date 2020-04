Con il passare dei giorni, le possibilità che Vasile Mogos possa vestire la maglia del Torino si stanno riducendo sempre di più. Il terzino della Cremonese è infatti considerato l'alternativa a Lorenzo De Silvestri nel caso quest'ultimo non rinnovasse il proprio contratto.



Ad oggi, però, la trattativa per il rinnovo di De Silvestri sembra essersi sbloccata e per questo motivo Mogos, che continua comunque a essere seguito con attenzione da Bava, sempre essere più distante.