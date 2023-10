Migliorano le condizioni di Brandon Soppy che, dopo l'infortunio patito contro il Verona, ora sta per tornare a completa disposizione di Ivan Juric. Il terzino salterà certamente la partita di Coppa Italia che il suo Torino giocherà giovedì contro il Frosinone ma c'è qualche speranza che possa tornare, almeno tra i convocati, per quella di lunedì contro il Sassuolo. Una buona notizia per Ivan Juric che deve già affrontare l'emergenza in difesa.