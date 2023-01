Etrit Berisha è nel mirino del Southampton. Il portiere albanese è ai margini del progetto tecnico della squadra granata e ha chiaramente espresso il desiderio di essere ceduto per poter giocare titolare.



C'è ancora qualche ora di tempo per chiudere la trattativa, considerando che in Inghilterra il mercato si chiuderà più tardi rispetto che in Italia.