La sessione estiva del calciomercato è ancora distante, ma le varie società stanno già iniziato a osservare i possibile obiettivi in vista della prossima stagione. Il Galatasaray, ad esempio, ha messo nel mirino un attaccante del Torino: Simone Zaza.



Il centravanti ha sempre avuto un rendimento incostante in maglia granata e ha anche faticato, in questi anni, a giocare con continuità. Un suo addio non è improbabile.