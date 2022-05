Ridvan Yilmaz è un obiettivo di mercato del Torino per la prossima stagione ma portare sotto la Mole il terzino turco di proprietà del Besiktas non sarà affatto semplice.



La prima offerta presentata dl Torino è stata rifiutata, così come ha spiegato il presidente del Besiktas, Ahmet Nur Çebi, come riportato da NTVSpor: "Non sono offerte soddisfacenti. La nostra aspettativa è più alta. Non è abbastanza per noi. Un’offerta scritta è arrivata per Rıdvan, ma stiamo aspettando offerte più serie, ragionevoli e accettabili. Abbiamo detto: ‘Questi numeri non sono i numeri di cui parleremo".