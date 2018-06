Undici provvedimenti Daspo per una durata che varia dai 4 ai 7 anni: sono stati sanzionato così i tifosi del Torino, appartenenti a due fazioni diversi (Banda Bayer e Ultras Granata) che lo scorso 14 ottobre si erano scontrati in piazza Santa Giulia, a Torino.



Da diversi anni la tifoseria granata è spaccata e tra i vari gruppi del tifo organizzato non scorre certo buone sangue, come dimostra la vera e propria rissa dello scorso ottobre che ha scosso il capoluogo piemontese: ora sono stati individuati i colpevoli e sono stati puniti con i Daspo.