In casa Torino le vacanze di Natale sono giunte al termine: quest'oggi Andrea Belotti e compagni si ritroveranno al Filadelfia per riprendere gli allenamenti e iniziare la preparazione in vista della partita contro l'Atalanta in programma il 6 gennaio.



Tra gli assenti sicuri quest'oggi al Filadelfia c'è Simone Verdi, risultato positivo al Covid il giorno di Santo Stefano e di conseguenza in isolamento.