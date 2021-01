Dopo aver definito le cessioni in prestito di Simone Edera e di Michel Adopo, il primo è andato alla Reggina mentre il secondo alla Viterbese, il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, è ora al lavoro per chiudere un altro affare in uscita: la cessione di Erick Ferigra.



Il difensore ex Primavera già in estate era sul mercato ma il Torino non è riuscito a trovargli una squadra a cui cederlo in prestito: ora Vagnati sta cercando di capire se i sondaggi arrivati da alcuni club di serie B, tra cui Vicenza e Cremonese, possano tramutarsi in vere offerte.