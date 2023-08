Alla presentazione del neoacquisto del Torino, Raoul Bellanova, era presente anche il direttore tecnico granata, Davide Vagnati. Ecco le sue parole:



"Raoul è un ragazzo che abbiamo voluto prendere fortemente, lo ringrazio per aver scelto il Torino. Arriva da una stagione importante, è arrivato a giocare la partita più importante per un calciatore (la finale di Champions League, ndr). Il fatto che abbia scelto di venire al Torino dimostra che ha voglia di mettersi in gioco per diventare un grande giocatore. Ha tutto per diventarlo".