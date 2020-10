Ai microfoni di Sky, il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, ha fatto il punto sulle ultime trattative, in particolare quelle con la Sampdoria per Federico Bonazzoli e Gaston Ramirez.



"Bonazzoli? Abbiamo parlato di questa cosa con la Sampdoria, siamo in dirittura d’arrivo, vediamo cosa succede nelle prossime pochissime ore. Siamo positivi. Federico l’ho avuto anche alla Spal, lo conosco bene. Ha grandi qualità sia di forza che tecniche, penso che sia adatto al tipo di calcio di mister Giampaolo. Il ragazzo è molto contento, l’ho sentito adesso al telefono. Ma aspettiamo le firme".



Poi su Ramirez: "​Ne abbiamo parlato, ma non c’è stato accordo tra più parti".



Vagnati ha poi parlato del possibile arrivo di Gojak dalla Dinamo Zagabria: "​E’ un ragazzo che ha le qualità per il nostro calcio, vedremo se si concluderà. Finché non si firma faccio fatica a dire che è fatta”.