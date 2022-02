A pochi minuti dal derby Juventus-Torino, il direttore sportivo granata Davide Vagnati è intervenuto a Dazn: "Noi quando entriamo in campo proviamo sempre a fare la partita e vincerla. Fare promesse contro la Juve non è facile, ma sono convinto che oggi fino all'ultimo minuto daremo l'anima per un risultato positivo".



BREMER - Vagnati si è concentrato poi su Gleison Bremer, corteggiato proprio dalla Juventus: "Un giocatore che ha indossato la maglia granata come Bremer penso che faccia delle scelte diverse".