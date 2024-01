Torino, Vagnati: 'Buongiorno, Soppy e Radonjic, il mercato, vi spiego tutto'

Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, parla di mercato prima del match odierno contro il Napoli: "Esclusioni figlie del mercato? In realtà Soppy e Radonjic hanno avuto un piccolo problemino, mi auguro tornino a disposizione già martedì - spiega il dirigente granata, intervistato da Dazn -. Il secondo fa piacere sia seguito da grandi club, ma abbiamo la fortuna di non fare stravolgimenti. Valuteremo ogni opportunità, per tutti quanti. Buongiorno? Fa parte del passato, del presente e del futuro del Torino: è concentrato sulla maglia granata".