A pochi minuti dalla sfida contro il Venezia, il direttore sportivo del Torino Davide Vagnati ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: "Dovevamo cambiare un po' le sorti degli ultimi due anni del Torino, quel periodo non rappresentava il livello del club. Il mister ha dato subito segnali importanti, stiamo perseguendo insieme la stessa direzione, ma dobbiamo continuare su questa squadra: non abbiamo ancora fatto nullo, è un percorso che stiamo facendo. Dobbiamo arrivare il prima possibile in una zona di classifica e rimanerci, per poter esprimere un calcio importante e propositivo".