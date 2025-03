Torino, Vagnati: "Casadei? Più forte di quello che pensavo"

Getty Images

, direttore tecnico del Torino, ha parlato a DAZN prima della sfida contro la Lazio: "Non mi piace parlare troppo bene, sempre meglio volare bassi. Siamo contenti dell'ultimo periodo, il mercato ci ha dato delle buone risorse, i ragazzi si sono calati molto bene nella parte. Siamo felici, ma già oggi conta molto".CAMBIO MODULO DECISIVO? - "Sicuramente è stato molto importante, ci siamo parlati nel corso del mercato e abbiamo capito che dovevamo rafforzare delle zone di campo per il 4-2-3-1 che nel 3-5-2 non c'erano. Elmas e lo stesso Casadei, che è stato un investimento importante, ci hanno dato qualcosa in più. Il mister è stato bravo a intuire questa nuova soluzione".

CASADEI POTEVA ANDARE ALLA LAZIO? - "Io faccio il mio lavoro, come gli altri fanno il loro. Ognuno ha le proprie esigenze. Io ho fatto il possibile, così come il presidente, per portarlo qui. Cesare è un giocatore molto importante, è anche più forte di quello che pensavo, è un giocatore di prospettiva e siamo molto contenti che abbia deciso di venire a Torino".