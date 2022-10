Quella di gennaio per il Torino non sarà una sessione di mercato tranquillo, sono previste infatti diverse operazioni sia in entrata che in uscita. Per rinforzare la squadra allenata da Ivan Juric il direttore tecnico Davide Vagnati si è già messo al lavoro e sta scandagliando in particolare il mercato estero.



Oltre a Dennis Praet del Leicester, il dt sta cercando anche altri centrocampisti da poter portare sotto la Mole.