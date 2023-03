La sessione estiva di calciomercato non è ancora cominciata e al momento è lontana ma il dt del Torino, Davide Vagnati, sta già pensando alle prime mosse: tra i giocatori che arriveranno ci sarà anche un nuovo portiere.



Non un titolare, Vanja Milinkovic-Savic sarà infatti confermato, ma un dodicesimo che andrà a prendere il posto di Etrit Berisha, ormai di fatto fuori squadra e che in estate lascerà la squadra granata.