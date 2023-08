Il dt del Torino, Davide Vagnati, ha presentato in conferenza stampa il neoacquisto Nikola Vlasic: “E’ stata una bella sudata portare Nikola a Torino, la cosa che più mi è piaciuta e che mi ha fatto capire che era un’operazione da fare è che Nikola mi ha fatto capire che voleva giocare al Torino. Penso che un giocatore che ha fatto una semifinale di un Mondiale, che vuole venire qua, è una cosa che fa riflettere anche per il futuro: bisogna sempre prendere i giocatori che vogliono giocare qua”.



Ancora sulla trattativa: “Nel calcio moderno tutte le trattative sono complicate, non esistono quelle semplici. Il West Ham è una società importante che aveva venduto un giocate importante a una cifra importante (Scamacca, ndr) e quindi avevano tutta la serenità per stabilire il prezzo. La volontà del giocatore ha fatto la differenza”.