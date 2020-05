"Entrando al Filadelfia ho provato bellissime sensazioni. La prima cosa che ho visto è la vecchia tribuna che dà subito un senso di grande responsabilità e di appartenenza a quella che è la storia di questo club e di questa maglia. Sono molto contento: le prime emozioni sono forti ma anche di grande carica per quello che sarà”. Sono queste le prime parole di Davide Vagnati da direttore sportivo del Torino.



Ai microfoni di Torino Channel il ds ha dichiarato: "Ringrazio intanto il presidente Urbano Cairo per avermi dato questa possibilità. Ne sono orgoglioso perchè comunque essere scelti da una persona così importante e competente mi rende grande orgoglio. Si inizia prima, bisogna capire i risvolti del campionato perché ancora non si sa se si riprendere o se termina la stagione ma penso che prima si inizia e meglio è perchè si iniziano a conoscere le persone che fanno parte di questa società. E’ molto importante avere un ottimo rapporto con tutti perché ognuno di noi può dare qualcosa. Bisogna cercare di essere genuini, corretti, dire in faccia quello che è il proprio pensiero e avere una comunicazione diretta e schietta. In questo caso devi essere per forza apprezzato. Io sono in un ruolo importante sia dal punto di vista sportivo, tecnico che comunque della comunicazione, strategico quindi penso che devo essere lineare nei miei atteggiamenti e prendermi delle responsabilità come ho sempre fatto in questi anni. Facendo questo sono convinto che si ottengano buoni risultati".