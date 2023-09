A presentare Duvan Zapata era presente il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati: "Ringrazio il presidente per lo sforzo che ha fatto per tutti noi perché Duvan è un giocatore di grande spessore. Mi vengono subito in mente gli occhi di Duvan quando è arrivato negli uffici del presidente a Milano, si vedeva la grande voglia che ha, vuole raggiungere ancora grandi obiettivi personali e di gruppo. Vedere quegli occhi mi ha fatto un grande piacere perché ci hanno dimostrato che è stata la scelta giusta prenderlo al Torino”.