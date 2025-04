Getty Images

Torino, Vagnati e il caso scommesse: "Sereni su Ricci, non c'è nessun problema. E' un ragazzo a posto"

Davide Vagnati, ds del Torino, ha parlato a Dazn prima della gara della 32esima giornata di campionato contro il Como:



"Sicuramente stiamo attraversando un buon momento, siamo soddisfatti e oggi è una partita importante. Bisogna cercare di fare più punti possibili da qui alla fine".



SANABRIA - "Tony non è un giocatore che deve dimostrare, ha fatto bene anche in nazionale e abbiamo sempre creduto in lui. Siamo convinti che ci possa dare una grande mano come gli altri ragazzi".



RICCI - "Siamo sereni, assolutamente, Samuele era qua con la squadra: è un ragazzo a posto, non c'è nessun problema".