Torino, Vagnati: 'Fare risultato per dare un valore diverso alle ultime due partite. E su Pellegri...'

Nel pre partita di Torino-Lecce il direttore tecnico dei granata Davide Vagnati è stato raggiunto da DAZN per commentare il momento della squadra e le possibili insidie della sfida contro i salentini: "E' una partita dura, anche se dopo ce ne saranno tante altre, non determina nulla in assoluto. Dopo due pareggi, se riesci a fare risultato pieno dà un valore diverso alle ultime due uscite".



PELLEGRI - “Sta avendo una grande continuità di allenamento, quello che gli è mancato negli ultimi anni. Sta facendo un buon lavoro e arriva a questa partita bello carico dal punto di vista fisico e mentale”.