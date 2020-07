Daniele Vagnati, direttore dell'area tecnica del Torino, parla a Sky Sport prima del match contro il Genoa: "Gabbiadini? E' un ottimo calciatore ma non ci stiamo pensando perché siamo concentrati a finire la stagione nel miglior modo possibile. Classifica? Se abbiamo questa classifica è evidente che ce la meritiamo. E' un dato oggettivo. Sappiamo però che ora l'unico obiettivo è pensare di raggiungere la salvezza il prima possibile".



SU IAGO - "Iago Falque oggi avversario? Non ho parlato con lui, non sarebbe professionale prima di una partita. E' un giocatore importante sicuramente, c'è stato qualche infortunio di troppo ma poi vedremo insieme a lui il suo futuro. Il Genoa ha una possibilità di prenderlo".



SU IZZO - "Izzo fuori oggi? Non faccio l'allenatore ma il direttore sportivo. Ognuno ha le proprie competenze e responsabilità. Izzo è un giocatore importante, così come Lyanco. Quando c'è da scegliere è sempre meglio per l'allenatore e la scelta era tra due giocatori forti; spero che gli venga dato ragione anche dal campo. Prestazione o risultato? I punti pesano alla fine del campionato. Sarebbe bellissimo fare una prestazione importante e vincere ma ad oggi è fondamentale il risultato".