Tra coloro che hanno il contratto in scadenza in casa Torino c'è anche il direttore tecnico Davide Vagnati. Dopo la lite della scorsa estate con Ivan Juric, divenuta pubblica per via della diffusione del celebre video, l'addio del dirigente sembrava certo.



Stando a quanto riportato da Tuttosport, il presidente Urbano Cairo starebbe invece prendendo in considerazione l'ipotesi di un rinnovo del contratto di Vagnati: novità potrebbero arrivare nelle prossime settimane.