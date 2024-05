Torino, Vagnati: "Juric? Parleremo alla fine. Tre anni fa non eravamo qua, bisogna ringraziare tutti"

7 minuti fa



Intervenuto a Sky prima della gara contro il Milan, il ds del Torino Davide Vagnati ha parlato anche del tecnico granata Ivan Juric:



"Nel corso della stagione la squadra ha sempre dato tutto, grande disponibilità. Adesso mancano 180 minuti, dobbiamo cercare di vincerle entrambe per sperare nell'Europa".



JURIC E IL TRIENNIO CHE VOLGE AL TERMINE - "Ne parleremo dopo queste due partite, ora sarebbe come se dovessimo commentare una partita che non si è ancora conclusa. Ora pensiamo al campo: tre anni fa non eravamo in questa situazione, bisogna ringraziare tutti. Ora chiudiamo nel miglior modo possibile".