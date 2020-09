Il ds del Torino Davide Vagnati è intervenuto a Sky Sport prima della sfida con la Fiorentina: "Ora è inutile fare proclami, dobbiamo restare concentrati in ogni allenamento senza alibi per raggiungere un buon livello. Torreria? Sicuramente a inizio stagione avevamo delle idee, poi nel corso di questo mese il mister ha avuto modo di conoscere i giocatori e ha molta fiducia in Rincon: al momento quindi, un nuovo regista non è prioritario. Bisogna attendersi altri innesti? E' un mercato molto difficile e con tante incognite. Abbiamo fatto delle valutazioni con il mister sulla rosa ed è molto contento, i nostri giocatori sono con noi perché crediamo in loro. Poi, manca ancora un po' alla fine del mercato, quindi vedremo cosa accadrà".