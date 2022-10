Il direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati ha parlato a Dazn nel prepartita della sfida contro il Napoli.



"Miranchuk è un giocatore di grandi qualità, noi in quelle zone di campo determiniamo molto per quello che è il risultato finale, così come Vlasic e Radonjic. Mirachuk ha avuto poche possibilità di farsi vedere, oggi avrà tanti minuti a disposizione".