Il nuovo direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati ha dichiarato a Sky: Non ho ricevuto alcuna chiamata per Belotti, un giocatore importante. Per ora sappiamo di interessamenti altrui soltanto dai giornali, ma è normale che ci aspettiamo qualche chiamata: adesso vediamo cosa succede nelle prossime 13 partite, che sono tante, e poi programmeremo la prossima stagione".