Davide Vagnati, ds del Torino, ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro la Juve: "Assenza Nkoulou? Abbiamo giocato già tante partite, ne giocheremo ancora tante. Non è una bocciatura, fisicamente sta bene ma alla lunga bisogna dosarlo. Ringrazio lo staff medico, abbiamo la possibilità di avere a disposizione tutta la rosa, escluso Baselli".



SUL DERBY - "Dobbiamo cercare di restare dentro la partita per tutti i 90', ogni distrazione può essere fatale. Dobbiamo mantenere una consapevolezza che abbiamo dimostrato di avere in queste situazioni. Sono convinto che ci porterà al nostro obiettivo".



SULLA SALVEZZA - "Quando sono arrivato avevo avuto notizie fuorvianti. Il gruppo è compatto, unito, è un dato importante. I ragazzi hanno voglia di prendersi le loro responsabilità, hanno la consapevolezza di poter portare a termine l'obiettivo minimo".