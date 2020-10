Davide Vagnati, ds del Torino, parla anche del futuro del tecnico Giampaolo ai microfoni di Sky Sport nell'immediata vigilia della sfida con il Sassuolo: "Giampaolo? Non abbiamo dato nessuna conferma perché non abbiamo parlato, parlare in questo momento non ha senso. Bisogna cercare di fare il massimo per fare punti il prima possibile. Andiamo avanti sul nostro credo, i risultati arriveranno".



TANTA QUALITA' - "Sicuramente Verdi è un giocatore importante, ti può cambiare l'inerzia di una partita. La scorsa partita ha avuto un'occasione che poteva cambiare il match, ma è andata male. Vediamo se stasera riuscirà a mostrare le sue qualità".



AVANTI UNITI - "Siamo un gruppo coeso, abbiamo un grandissimo rapporto. Stiamo cercando di capire cosa bisogna fare per cercare di migliorare. La partita col Cagliari ha dato un segnale di vulnerabilità. C'è una fase di non possesso da migliorare".