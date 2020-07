Portare Malang Sarr al Torino sarà più complicato del previsto, considerato la vasta e importante concorrenza che c'è sul difensore. Classe 1999, il centrale francese si è appena svincolato dal Nizza ed è disponibile a parametro zero: per questo motivo molte società hanno avviato i contatti.



Oltre che al Torino, Sarr piace anche all'Arsenal e ad alcuni club tedeschi. Vagnati non si dà però per vinto ed è pronto a proseguire la trattativa per cercare di portare a termine l'affare.