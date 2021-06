Tra le squadre che dopo la conclusione dei gironi eliminatori hanno abbandonato gli Europei c'è anche la Polonia. L'uscita dal torneo continentale non consentirà solamente ai calciatori polacchi di partire per le vacanze ma permetterà loro di pensare anche al mercato.



Per questo motivo il dt del Torino, Davide Vagnati, sta pianificando un incontro con i dirigenti del Verona per parlare di ​Pawel Dawidowicz, difensore che piace al tecnico Ivan Juric e che ha disputato l'Europeo proprio con la Polonia.