E' una missione quasi impossibile e Davide Vagnati ne è consapevole, eppure il dt del Torino ci proverà lo stesso negli ultimi giorni di mercato: l'obiettivo del dirigente granata è quello di convincere il Milan a cedere in prestito, magari con un diritto di riscatto, Tommaso Pobega.



Il centrocampista ha disputato un ottimo campionato un anno fa sotto la guida di Ivan Juric che lo allenerebbe volentieri anche in questa stagione. Il Milan però non sembra intenzionato a cedere Pobega.