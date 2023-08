Nel pre partita della gara di Coppa Italia contro la Feralpi Salò, il ds del Torino Davide Vagnati ha affrontato i principali temi di mercato granata:



"Ricci? Non abbiamo più sentito la Lazio. Per noi Samuele è un giocatore del passato, del presente e del futuro, è un grande orgoglio averlo qua perché è un ragazzo top. Per noi avere giocatori con questa professionalità ed attaccamento è importante. Penso che rimarrà quasi sicuramente al Torino, nel calcio non si sa mai ma sono convinto che starà con noi e farà una grande stagione".



SINGO PER SOPPY - "Tutto è possibile nel calcio, vediamo cosa succede ma non escludo niente. Stiamo valutando la cosa migliore per cercare di rinforzare la squadra. Abbiamo questo in testa, dobbiamo fare un buon campionato perché anche il presidente dopo questi investimenti se lo merita".