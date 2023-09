Una domanda a cui ha risposto lo stesso ds del Torino,, in occasione della conferenza stampa odierna di presentezione del neo arrivato Saba Sazonov: "Ne abbiamo parlato prima dell'inizio della stagione.. Vediamo nei prossimi mesi cosa sarà meglio per il mister e per il Toro"."Quando si può migliorare la squadra, bisogna farlo. Zapata è un giocatore importante, siamo stati fortunati ad avere la possibilità di prenderlo: il presidente ha voluto fare questo investimento e non è una problematica. Abbiamo preso un giocatore in più che faccia bene per il Toro: è un valore aggiunto, non una problematica. Sulla trequarti, invece, Seck ci sta dimostrando ciò che speravamo: il ragazzo aveva richieste, ma lo abbiamo tenuto perché siamo convinti che possa darci ciò che sta dimostrando in allenamento. Anche sulla trequarti è stato fatto l'investimento Vlasic..."."Ora siamo agli inizi, ciò che accadrà non lo possiamo sapere perché ci sono tante variabili. Siamo tutti giudicati dai risultati, c'è un presidente che valuterà il lavoro di tutti e poi si vedrà in maniera molto onesta. Speriamo di fare un passettino in avanti: questo è determinato dall'allenamento e dalla partita di domenica, vediamo cosa faremo".