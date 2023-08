Prima del calcio d'inizio di Torino-FeralpiSalò, il dt granata Davide Vagnati ha così parlato del futuro di Samuele Ricci ai microfoni di Italia 1: "Samuele è un giocatore del passato, del presente e del futuro del Torino E' un ragazzo top, è troppo importante per noi. Sono convinto che resterà con noi, nel calcio non si sa mai ma penso resterà".



Sullo scambio Singo-Soppy: "Lo scambio Singo-Soppy? E' possibile. Non escludo niente, stiamo valutando quali sono le cose migliori per migliorare la squadra. Dobbiamo fare un buon campionato perché anche il presidente, dopo tutti gli investimenti che ha fatto, se lo merita".