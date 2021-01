Il ds del Torino Davide Vagnati parla in conferenza stampa in occasione della presentazione del tecnico Davide Nicola: "Ringrazio Giampaolo, ora con Nicola. Ha dimostrato di avere grande voglia di venire qui, mi ha colpito la sua voglia di mettersi a disposizione e partire appena contattato. Volevo fare un punto su ciò che è stato. Sono dispiaciuto, ritengo che il presidente Cairo abbia poche colpe: le scelte sono condivise, ma in primis le ho fatte io. La prima responsabilità è mia. Sono convinto, tuttavia, che si potrà cambiare l'inerzia della stagione, abbiamo giocatori che possono farlo. I ragazzi sanno che devono e possono dare di più, Nicola è stato bravo a far sentire responsabili i giocatori: sono convinto che ne usciremo".