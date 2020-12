Urbano Cairo si aspettava molto da Davide Vagnati, tanto che la scorsa primavera gli affidò l'incarico di direttore dell'area tecnica del Torino. Ma la deludente stagione che la squadra granata sta vivendo e un mercato estivo non convincente (i nuovi acquisti non stanno rispettando le aspettative) hanno ora fatto finire sotto esame il dirigente.



Il mercato di gennaio sarà quindi un test importante, se non addirittura decisivo, per il futuro di Vagnati al Torino. Il dt dovrà riuscire a cedere i giocatori in esubero e a portare alla corte di Marco Giampaolo rinforzi di qualità per far ottenere alla squadra una salvezza che ad oggi non appare certo scontata.