Torino, Vagnati stuzzica Vanoli: "Non soddisfatti dei punti, troppi buttati via"

Davide, ds del, ha parlato a Dazn prima della gara contro il Milan, partendo dagli acquisti di Casadei ed Elmas:"Siamo contenti di averli portati al Torino. Per quanto riguarda l'attaccante, abbiamo valutato di sostituire Zapata ma avendo cambiato atteggiamento tattico abbiamo già due attaccanti come Adams e Sanabria e abbiamo preferito aggiungere altre caratteristiche. Per Casadei è stata davvero una bella lotta, siamo molto contenti".- "Sicuramente è arrivato ad un livello diverso da quando è arrivato al Torino: merito alla società e soprattutto a lui. Samuele ha rinnovato il contratto e deve finire il campionato nel migliore dei modi".

"Abbiamo avuto tanti alti e bassi, che fanno parte di una stagione. Abbiamo un allenatore che sta facendo bene, trovando nell'ultimo periodo la situazione tattica migliore per esaltare i giocatori. Non siamo soddisfatti dei punti che abbiamo, buttate via troppe partite. Dobbiamo dare di più".Le formazioni ufficiali di Torino-MilanI granata arrivano all’appuntamento dopo la sconfitta per 3-1 contro il Bologna nell’ultimo turno di campionato, che ha interrotto una striscia di quattro risultati utili consecutivi. Situazione diversa per il Milan, reduce dall’eliminazione in Champions League per mano del Feyenoord, ma lanciatissimo in campionato: i rossoneri hanno vinto tutte le ultime quattro partite di Serie A e vogliono proseguire la striscia positiva. Per dimenticare le polemiche e la Champions.