Davide Vagnati, ds del Torino, parla a Sky Sport prima della sfida con l'Inter: "Dobbiamo cercare di metterci lo zaino in spalla e correre. Bisogna uscire con la maglia più che sudata, per fare risultato con l'Inter serve una gara eccezionale".



ATTACCO - "Ci sarà spazio anche per Belotti, Sanabria ha fatto bellissimo gol contro il Crotone, Verdi fa grandi cose in allenamento che deve fare anche in partita".



SITUAZIONE COVID - "Non mi piace recriminare per certe situazioni, se una squadra non si allena ha bisogno di fare alcuni allenamenti ma lasciamo perdere le cose che non riguardano il campo".



CLASSIFICA - "Un calciatore di Serie A deve saper convivere anche con certe classifiche. Bisogna essere responsabili, lucidi ed equilibrati. Bisogna essere concentrati anche durante gli allenamenti, per tirarci fuori da queste situazioni".



RINNOVO BELOTTI - "Adesso c'è una partita e non è il caso di parlare di un singolo. Dobbiamo pensare solo al campo. Con Andrea c'è un rapporto estremamente schietto e franco, è una cosa di cui stiamo parlando".