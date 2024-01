Torino, Vagnati vuole altri due acquisti: i nomi

Mancano ancora due giorni ala fine della sessione estiva di calciomercato e il mercato del Torino non è ancora chiuso. Tutt'altro. Dopo aver acquistato Matteo Lovato dalla Salernitana, il dt Davide Vagnati è alla ricerca di altri due giocatori per accontentare le richieste di Ivan Juric: un attaccante e un terzino sinistro.



Per quanto riguarda l'attaccante, l'obiettivo numero uno è Rafa Mir, giocatore che sta trovando poco spazio nel Siviglia. L'accordo con il club spagnolo è già stato trovato sulla base di un prestito con diritto di riscatto, resta da convincere lo stesso Rafa Mir a lasciare il Siviglia a stagione in corso.



L'obiettivo principale per il terzino sinistro è Derrick Kohn, esterno classe 1999 di nazionalità tedesco che gioca nell'Hannover. Le alternativa sono Bakker dell'Atalanta e il brasiliano Cuiabano del Gremio. Prima di chiudere per un terzino sinistro, però, Vagnati aspetta che Brandon Soppy trovi una nuova squadra. Il francese è di proprietà dell'Atalanta ma la società nerazzurra non interromperà il prestito prima del previsto se non troverà un'altra squadra a cui cedere il terzino, che non rientra più nei piani di Gian Piero Gasperini (oltre a non rientrare nei panni di Ivan Juric).