Mirko Valdifiori quest'estate lascerà il Torino. È questa l'unica certezza per quanto riguarda il futuro del regista che ha ancora un anno di contratto con la società granata ma, in queste due stagioni, non ha mai convinto. Per il centrocampista nelle scorse settimane era arrivata sulla scrivania di Urbano Cairo una proposta dell'Empoli ma, secondo quanto riportato da Toro.it, Valdifiori non sarebbe convinto dal progetto del club toscano e preferirebbe un'altra destinazione.



Il regista è anche nel mirino di altre due società di serie A: il Cagliari e il Bologna. Al momento, però, nessuna delle due ha avviato una vera e propria trattativa con il Torino: prima di rompere gli indugi i due club dovranno sciogliere i nodi legati ai rispettivi prossimi allenatori.