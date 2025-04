Torino, Vanoli: “Ancora out Lazaro, dubbio Vlasic. Zapata? Contento del rinnovo, tornerà più forte di prima”

Getty Images

L’allenatore del Torino Paolo Vanoli ha parlato in conferenza stampa prima della gara con l’Udinese. Queste le sue parole.SETTIMANA DI LAVORO - "E' stata lunga, abbiamo recuperato le energie e siamo pronti. Non recupereremo Lazaro, è in forse anche la presenza di Vlasic. Nikola ha questo edema che gli provoca dolore, proveremo fino alla fine a farlo giocare, altrimenti non sarà rischiato. Da valutare anche Ilic che ha preso un pestone, se il dolore sarà totalmente riassorbito sarà sicuramente a disposizione. In mezzo torna Ricci dalla squalifica, ci sarà".

UDINESE - “Una squadra molto tosta, forte in mezzo al campo e pericolosa nei calci piazzati. Rispetto all'andata dobbiamo fare molta più attenzione, il mister Runjaic sta facendo un ottimo lavoro e si vede. Ci sono tanti giocatori di esperienza, dotati di grande tecnica. Non so se ci saranno Thauvin e Sanchez, ma in generale parliamo di una rosa molto interessante".ZAPATA - “Credo sia un gesto bellissimo da parte della società, fa capire la voglia di Duvan di far bene con la maglia del Torino. Ora lo aspettiamo con serenità e tranquillità, ha avuto un brutto incidente ma per come l'ho conosciuto tornerà più forte di prima".