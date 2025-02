Torino, Vanoli: "Casadei e Sanabria sono entrati bene. Elmas è indietro a livello fisico"

Getty Images

L'allenatore del Torino Paoloha commentato così il pareggio con il Genoa ai microfoni di DAZN. Queste le sue dichiarazioni:- ". Sapevamo che era una partita importante anche per noi, per avvicinarci ai punti che ci servono. In queste ultime partite abbiamo dimostrato di essere sulla strada giusta".- ". I nuovi ci possono dare una mano. Ma bisogna migliorare in personalità. Più responsabilità anche nel passaggio finale, nell’andare al tiro. I ragazzi hanno anche le qualità per tirare da fuori. Secondo me per come giochiamo, concretizziamo poco".

- ". C’era la tentazione di metterlo dentro, ma poi ho cambiato piani. Casadei è cresciuto molto. In prospettiva può essere importante. In Inghilterra è stato usato come doppio play, ma può giocare anche a 3".