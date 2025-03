Torino, Vanoli: "Dimostrato che vogliamo essere vivi fino alla fine". E sul futuro...

Getty Images

, tecnico del Torino, analizza così a DAZN il pareggio maturato nella sfida contro la Lazio: "Già dal girone di ritorno stiamo facendo ottime prestazioni, anche. In queste ultime otto partite dobbiamo dare tutto e stare in partita fino alla fine. Faccio i complimenti soprattutto a chi è entrato, abbiamo rischiato, ma ho visto una squadra consapevole, è questa la nostra forza"."Per essere offensivo devi avere la disponibilità dei giocatori, soprattutto in uno stadio così importante. A me piace giocare un calcio offensivo e in questo modulo Adams e Elmas possono giocare benissimo, in più ho centrocampisti bravi a seguire l'azione. Penso che sia un pareggio meritato".

COME SIETE USCITI DAL PERIODO DIFFICILE? - "Abbiamo avuto difficoltà dopo aver perso Zapata, perché un un giocatore importante non solo in campo ma anche fuori. Ho detto che dovevamo cambiare qualcosa oltre al modulo, abbiamo preso giocatori che hanno dei gol. Gineitis sta dimostrando le sue qualità ma anche Vlasic e Ilic che abbiamo recuperato possono andare ad attaccare quel tipo di palloni. Abbiamo lavorato bene e i risultati si stanno vedendo".FUTURO? - "Dobbiamo finire un'annata nella quale siamo partiti forte, poi siamo stati bravi a non perdere la bussola nel momento negativo. Abbiamo aggiunto qualcosa in più e adesso dobbiamo onorare fino alla fine questa maglia così importante".