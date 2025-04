Torino, Vanoli: "Il doppio tocco su calcio d'angolo mi mancava. Non meritavamo di perdere"

Getty Images

Sconfitta amara per il Torino che cade in casa del Como. I granata perdono 1-0 a causa del goal di Douvikas e recriminano per a rete annullata a Ilic nel finale. Biraghi tocca il pallone due volte sul corner da cui parte l'azione e Mercenaro non può convalidare il pareggio: un episodio commentato a Sky Sport da Paolo Vanoli.

PRIMA VOLTA - "Il doppio tocco su angolo mi mancava. Mi era successo tre volte ai rigori, ma mai su corner. Peccato: siamo arrabbiati. Non meritavamo di perdere. Abbiamo avuto tante occasioni, ma abbiamo sprecato tanto. Si può sempre fare meglio. L'unico appunto è sul goal subito: in Serie A i dettagli fanno la differenza".

FINIRE BENE - "Non possiamo prendere goal a difesa schierata. Da quando giochiamo a 4 a volte marchiamo a zona e non va bene. Il Como era in forma, ma rispetto al Verona abbiamo approcciato meglio. Queste sono sconfitte positive, che possono servire per finire bene il campionato. Dobbiamo continuare a lavoae perché c'è in ballo anche il nostro futuro".