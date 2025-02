Torino, Vanoli: "Ilic? Trattativa con lo Spartak ancora aperta. Come stanno Casadei, Elmas e Biraghi"

Getty Images

La prima partita della venticinquesima giornata di Serie A sarà Bologna-Torino. Alla vigilia dell'incontro delle 20:45 di venerdì 13 febbraio ha parlato, in conferenza, Paolo Vanoli.

FESTIVAL - Il tecnico granata ha esordito con un inevitabile riferimento a Sanremo, dove è in gara Willie Peyote, noto sostenitore del Toro: "Sono un fan del Festival di Sanremo, nonostante le partite ho fatto zapping. Willie mi ha emozionato, gli faccio l’in bocca al lupo, mi ha fatto venire la pelle d’oca facendomi di nuovo capire la fortuna e l’orgoglio di allenare in questo club. Ha una bella la canzone, belle le scarpe, chissà se c’è il mio numero… so che è sempre in Curva, in questo rush finale faremo il possibile per dargli soddisfazioni”.

ILIC - Il tecnico ha parlato anche di Ilic, la cui cessione allo Spartak Mosca è ancora in stand-by: "E' tornato, c’è ancora una trattativa aperta. Il suo problema è superato, stiamo facendo l’ultimo passo. Quando si chiuderà il mercato, se farà parte di questa rosa, sarà un'arma in più."

BIRAGHI, CASADEI, ELMAS - Ci sarà spazio per in nuovi dal primo minuto: "Tutti quelli che partono per Bologna possono giocare dall'inizio. Casadei? Può giocae a due o fare la mezzala. Gli manca il ritmo-partita. La Serie A per lui è un campionato nuovo, deve migliorare il suo posizionamento. Elmas? Tra quelli arrivati è il più indietro, anche se è quello che può farci fare il salto di qualità".

SANABRIA - "Il mercato lo ha destabilizzato, ma durante la settimana dà il massimo. Con il Genoa ha dimostrato cose importanti: se non fosse stato per l'arbitro si sarebbe preso i titoli dei giornali".