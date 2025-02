Torino, Vanoli: "Milinkovic-Savic è sottovalutato, Casadei sarà importante"

Getty Images

Paolo, tecnico del, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Milan:"Penso che Milinkovic-Savic sia un portiere sottovalutato. Ho cercato di dargli la consapevolezza delle sue potenzialità, ci permette di avere tante soluzioni. Sono contento perché oggi è arrivata una vittoria importane contro una squadra forte anche nei cambi. Possiamo migliorare, far entrare in condizione dei giocatori e sfruttare al meglio le caratteristiche dei pochi giocatori di gamba che abbiamo come Casadei, che deve imparare a trovare i tempi di inserimento ma diventerà importante".

- "E' il frutto del lavoro. I ragazzi devono capire questo e lui si merita la gioia di oggi perché è cresciuto molto e ha una qualità importante nel tiro".