Torino, Vanoli: "Nuovi arrivati? La società ha lavorato bene, poi avevo chiesto il sostituto di Zapata ma..."

Getty Images

In vista della sfida di campionato che vede il Genoa ospite sul campo del, l'allenatore dei granata Paoloha parlato in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni:"Bene.. Ma gli faccio i complimenti perché è stato un gladiatore: il malleolo è doloroso, ma ha finito la partita. E' il segnale di uno spirito che si avvicina a quello che dico da tempo".. Ho parlato con loro singolarmente e collettivamente, più velocemente capiscono le mie idee e più rapidamente potranno darci una mano. Sono arrivati ragazzi molto motivati, è ciò che cercavo. E poie l'ho conosciuto in Primavera all'Inter e l'ho trovato maturato. E poi c'è la sorpresa Salama".

"Vieira ha avuto un impatto importante, nelle ultime 10 ha fatto 6 porte inviolate. Sono ordinati, fanno cose semplici e chiare. All'andata facemmo gran prestazione in fase difensiva, meno bene invece in fase di possesso: nel finale riuscimmo a fare di più."."Sapete che sono schietto e sincero, dal primo giorno. in questi giorni mi ha un po' irritato e deluso è leggere 'Vanoli deluso, arrabbiato, irritato'. Non ho bisogno di interpellato su queste cose: davanti a voi e ai dirigenti sono sincero. Mi chiedete una cosa che non condivido: gli acquisti sono stati condivisi,, soprattutto a gennaio. Non faccio nomi, ma sappiamo le caratteristiche che ha Zapata: per sostituirlo, ci voleva un livello alto".

, dargli minutaggio senza esagera per evitare infortuni. Sarà un lavoro capillare, è un giocatore che ci può aiutare. Gli altri sono arrivati in buone condizioni, è normale che devono entrare in un contesto e far capire di meritarsi il posto. Ho portato avanti un gruppo di giocatori, hanno dimostrato quanto ci tengono. Sono giocatori funzionali al nostro sistema. Abbiamo migliorato la nostra rosa".