Torino, Vanoli: "Ricci e Lazaro non ci sono per due motivi diversi. Venezia? Complimenti a Di Francesco"

Getty Images

All'antivigilia di, anticipo della, Paoloha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole."Ho provato una, è arrivata quasi subito dopo ciò che avevamo fatto insieme. E' passato un girone, ognuno ha i propri obiettivi: loro si sono ravvivati, sono in lotta per salvarsi e dobbiamo saperlo.. Sono pericolosi sui piazzati, segnano tanti, e sappiamo il loro obiettivo. Noi dovremo essere attenti e concentrati: vogliamo questi tre punti".

"Avevamo iniziato con il piede giusto, poi abbiamo cambiato e siamo in una seconda. Siamo migliorati tanti, nell'ultimo periodo ci sono stateche non ci hanno permesso di dare continuità.ma rientra Gineitis.sta bene, tutti gli altri pure. Era difficile sostituire Lazaro, l'ho fatto con Gineitis che ha interpretato bene il ruolo ma mancava pure lui per squalifica...Per fortuna abbiamo lavorato su quel sistema di gioco e abbiamo fatto così, mentre nella seconda parte c'erano Lazaro e Vlasic da poter inserire. E' stata una scelta determinata dal fatto di non avere un sostituto largo a destra. Lazaro e Vlasic erano rientrati all'ultimo. E con il Venezia? Decideremo, abbiamo".